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تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي من الأحد

27 أبريل 2023
تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي من الأحد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الانتهاء من اعمال المسرب الأيمن المتجه من عمان إلى العقبة (نزول النقب) لمشروع إعادة تأهيل الاجزاء المتبقية الاكثر تضررا من الطريق الصحراوي للمنطقة الواقعة من رأس النقب الى الحميمة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الخميس، إنه سيتم اعتبارًا من صباح يوم الاحد اجراء تحويلات مرورية بالتنسيق مع مديرية الامن العام، في موقع العمل لغايات استكمال اعمال المسرب الأيسر حيث سيتم تحويل اتجاه السير القادم من العقبة باتجاه عمان الى المسرب الأيمن من منطقة دبة حانوت الى الحميمة الى يمين الطريق المنفذ حديثاً وحسب ما هو موضح بالمخطط المرفق.
وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في إدارة الدوريات الخارجية.
يشار إلى أنه تم تقسيم العمل في المشروع الى جزئين؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على المواطنين سالكي الطريق واستكمال الاعمال بالسرعة الممكنة، فيما بلغت نسبة الانجاز في الجزء الاول حوالي 50% و الجزء الثاني حوالي 65%.
وتشمل الاعمال خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية


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