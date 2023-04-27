مهيدات: تنفيذ نحو 8 آلاف جولة تفتيشية خلال رمضان

وطنا اليوم:قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتنفيذ أكثر من 8000 جولة تفتيشية من خلال فروع المؤسسة التي يبلغ عددها 18 فرعا في 11 محافظة في المملكة خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، في بيان، إن نتائج الحملة الرقابية جاءت بنسبة 1% لإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة من إجمالي الزيارات ونسبة 4% لإيقاف المنشآت عن العمل وهي نسب ضئيلة تؤكد التزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وكفاءة برامج التوعية التي تنفذها المؤسسة.

وأشار إلى انخفاض كمية المواد الغذائية التي تم إتلافها مقارنة بفترات سابقة نتيجة تنفيذ مسح شامل للمصادر الرئيسية والمستودعات الموزعة للمواد الغذائية خلال فترة ما قبل شهر رمضان.

وكرم مهيدات مفتشي مديرية المناطق تقديرا لجهودهم الرقابية المتميزة خلال فترتي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتنفيذ الخطط الرقابية المعدة مسبقا بحرفية ومهنية عالية وبروح الفريق الواحد.

ودعا مفتشي مديرية المناطق إلى ضرورة الحفاظ على نفس المستوى المتميز من الأداء والاستمرار بوتيرة تكثيف الجهود الرقابية وتطبيق أعلى المعايير الناظمة لأعمال التفتيش الميداني خدمة للوطن متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

من جهته ثمن مدير مديرية المناطق هادي الخيطان باسمه واسم كافة كوادر المديرية الجهود الدؤوبة التي يبذلها مدير عام المؤسسة في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر والدعم المتواصل لتطوير منظومة التفتيش والتواصل والتنسيق والمتابعة المباشرة على مدار الأربع وعشرين ساعة لسير العمليات الرقابية الميدانية والتوجيهات المهنية عالية الدقة لفرق الرقابة والتفتيش.

وقدم مهيدات كتب شكر إلى كافة كوادر مديرية المناطق في كافة الفروع وكوادر قسم الحركة في مديرية الموارد البشرية والإدارية ورئيس قسم الرواتب خالد طوالبة ورئيس وحدة الإعلام شمس المواجدة، كما تضمن التكريم عرض مادة فلمية تلخص أبرز العمليات الرقابية في الميدان وكذلك عرض تقديمي لإنجازات المديرية خلال الفترة الماضية