7 طائرات أردنية تُجلي567 شخصاً من السودان

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان الشقيق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن المملكة الأردنية الهاشمية سيرت ٧ طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار بورتسودان الدولي حملت على متنها ٥٧٦ شخصاً؛ ٤٢٣ منهم أردنيين، و١٥٣ شخصاً من رعايا ٢٦ دولة شقيقة وصديقة شملت (مصر، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، كندا، ألمانيا، هولندا، النرويج، إيطاليا، إيرلندا، البرتغال، السويد، فنلندا، سويسرا، روسيا، المكسيك، كازخستان، باكستان، إثيوبيا، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية.

كما اتخذت عدة دول صديقة من المملكة قاعدة لانطلاق طائراتها لإجلاء رعاياها من السودان إلى المملكة، ومن ثم المغادرة إلى دولهم، حيث قدمت المملكة كافة التسهيلات لتلك الدول في سبيل إنجاح عمليات الإجلاء التي أنجزتها، والتي شملت ١٠ رحلات جوية ألمانية، و٧ رحلات هولندية، و٣ رحلات نرويجية، حملت رعاياها و٣٠ مواطناً أردنياً آخراً.

وتأتي هذه الجهود الأردنية تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الأردنيين، وفي إطار التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وانطلاقاً من التزام المملكة بدورها الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار السفارة، التي ما يزال طاقمها متواجداً في السودان، وبالتنسيق مع وحدة مركز العمليات في الوزارة، وفي إطار خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة، بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في السودان، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن عودتهم بأمن وسلام إلى المملكة