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محكمة إسرائيلية تنهي جلسة استئناف مغلقة في قضية النائب عماد العدوان

27 أبريل 2023
محكمة إسرائيلية تنهي جلسة استئناف مغلقة في قضية النائب عماد العدوان

 

وطنا اليوم – انهت محكمة إسرائيلية جلسة استئناف مغلقة للنظر بقضية النائب عماد العدوان، وفق ما ذكرته المملكة.

وزار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، في وقت سابق، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.

 


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