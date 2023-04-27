بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

27 أبريل 2023
عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

وطنا اليوم:عاد 17 أردنيا، الخميس، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير، سنان المجالي.
وقال المجالي، خلال تصريحات صحفية في مطار ماركا، إنّ الحملة الألمانية أجلت 37 أردنيا حتى اليوم.
وأضاف، أن هناك أردنيين تم إجلاؤهم سابقا خلال حملات دول صديقة، حيث عاد 20 أردنيا، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان سابقا


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:35

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة بعين الباشا والمخيبة

16:26

شخص يهدد بحرق نفسه على جسر عبدون

16:17

شكاوى من فيضان مياه الصرف الصحي في اربد

16:10

التخلص من 8 طائرات جاثمة في المطارات الأردنية

16:04

وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى طوارئ الأميرة بسمة ومركز المشارع

15:41

وفاة واصابة ثلاثة آخرين إثر حريق كرفانين في مخيم الزعتري

15:38

عمان الاهلية تنعى المرحوم “محمد” نجل نائب الرئيس أ.د. مصلح الطراونة

15:24

خمس قضايا متناثرة لـذوقان عبيدات

15:10

#عاجل السعودية تعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

15:05

انخفاض مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي

14:58

ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

14:52

حادث عمل كل 25 دقيقة من مشتركي الضمان

وفيات

د. قاسم العمرو ينعى نجل النائب السابق مصلح الطراونةوفيات الخميس 27-4-2023عميد الاداب بجامعة البترا يرثي الضابط البطل الملازم مثنى شقيراتوفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023