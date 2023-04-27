عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

وطنا اليوم:عاد 17 أردنيا، الخميس، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير، سنان المجالي.

وقال المجالي، خلال تصريحات صحفية في مطار ماركا، إنّ الحملة الألمانية أجلت 37 أردنيا حتى اليوم.

وأضاف، أن هناك أردنيين تم إجلاؤهم سابقا خلال حملات دول صديقة، حيث عاد 20 أردنيا، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان سابقا