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وصول طائرة إجلاء سابعة إلى الأردن من السودان

27 أبريل 2023
وصول طائرة إجلاء سابعة إلى الأردن من السودان

وطنا اليوم:وصلت إلى عمّان فجر الخميس، طائرة الإجلاء الأردنية السابعة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إنّ أغلب الأردنيين تم إجلاؤهم من السودان.
وأضاف المجالي خلال تصريحات صحفية في مطار ماركا، أنّ طائرة الإجلاء التي وصلت فجرا من السودان على متنها أردنيون، لكن أغلب من عليها هم رعايا دول أجنبية، أبرزهم من الولايات المتحدة، وكندا وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والنرويج، والدنمارك، مؤكدا استمرار الأردن ببذل كل الجهود لكل من يتقدم بطلب المساعدة في عمليات الإجلاء.
وأكّد، أن الأردن دخل مرحلة جديدة، تتمثل بتقديم العون لكل دولة تتقدم بطلب مساعدة في عمليات إجلاء رعاياها من السودان، حيث إنّ وزارة الخارجية تلقت توجيهات ملكية سامية بضرورة مد يد العون لأي دولة تتقدم بطلب المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان


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