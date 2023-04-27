السعودية تفرج عن نجل الخضري و ترحله الى الاردن

قال رئيس لجنة المعتقلين في السجون السعودية خضر المشايخ إن السلطات السعودية أفرجت عن هاني الخضري نجل القيادي السابق في حركة حماس وممثلها لسنوات محمد الخضري. وأوضح المشايخ أن الخضري وصل إلى عمان وتم استقباله من قبل عائلته بعد أن تم الإفراج عنه بصورةٍ رسمية من قبل السلطات السعودية.

ورجح المشايخ في حديثه أن يكون لهذه الزيارة والانفتاح في العلاقة بين حماس والرياض إسهام في المزيد من الإفراجات أو إغلاق الملف نهائيًا. وأتبع قائلاً: “نحن متفائلون بإغلاق الملف ونتمنى تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بعفو شامل عن جميع المعتقلين بحيث يتم إغلاق هذا الملف وعودة جميع المعتقلين”.

وتقدر لجنة المعتقلين في السجون السعودية من الأردنيين والفلسطينيين أعداد المحتجزين لدى الرياض بعد الإفراجات التي تمت خلال الفترة الماضية بقرابة 35 معتقل.