آلية جديدة لدخول وخروج الحافلات السعودية إلى الأردن

وطنا اليوم:عممت هيئة تنظيم النقل البري، الآلية الجديدة لدخول وخروج الحافلات السعودية.

الآلية الجديدة تتضمن عدم السماح لأيّ حافلة سعوديّة فارغة أو محملة بأقل من سبعة ركاب بالدخول برًا من خلال المراكز الجمركية الحدودية الأردنية.

ويسمح بالدخول للحافلات السعودية المحملة بالركاب إلى البلاد من خلال المراكز الجمركية الأردنية شريطة أن تكون حاصلة على تصريح من هيئة تنظيم النقل البري.

اما في حال كانت الحافلة السعودية قادمة إلى الأردن ومحملة بالركاب ولا تحمل تصريح من هيئة تنظيم النقل البري يسمح لها بالدخول إلى المملكة مع استيفاء مخالفة تعليمات بواقع 500 دينار، وتقديم تعهد بعدم تحميل ركاب أو معتمرين من المملكة في رحلة العودة.

وفي حال كانت الحافلة السعودية القادمة إلى المملكة ومحملة بالركاب ولديها تصريح من هيئة تنظيم النقل البري منتهي الصلاحية يسمح لها بالدخول واستيفاء مخالفات تعليمات بواقع 500 دينار وتقديم تعهد بتجديد التصريح من الهيئة.

وفي حال عدم التزام الحافلات السعودية في رحلة العودة بتلك الآلية أو شروط تضمنها هيئة النقل، يستوفى مخالفة تعليمات بواقع 500 دينار