نقابة الأطباء توضح بخصوص لائحة الأجور الجديدة

وطنا اليوم:كشفت نقابة الأطباء اليوم الأربعاء تفاصيل مسودة لائحة أجور الأطباء الجديدة في الأردن، التي سيتم العمل بها كبديل عن التسعيرة القديمة التي تعود لعام 2008.

وقال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة إن الأجور المعمول بها حاليا تسببت بوجود هامش تضخم كبير كونها تعود إلى تسعيرة عام 2008.

وبين في تصريح أن إجراءات طبية لم تكن موجودة منذ عام 2008 أدت إلى وجود فروقات في التسعيرة بين الأطباء، وهو ما استدعى اعتماد لائحة أجور موحدة جاءت تنظيمية أكثر من رفع للأجرة.

وشملت المسودة أسس احتساب أجور الأطباء حيث تضمنت أسماء الإجراءات الطبية لكل اختصاص وتم تقييمها عن طريقتين، الأولى بحسب الكشفيات والاستشارات والإشراف الطبي وبعض الإجراءات في العيادات لبعض التخصصات بالدينار الأردني.

ووضعت في المسودة نقاط تعطي كل إجراء وزنه، يحتسب الحد الأدنى للنقطة الواحدة بثلاثة دنانير، أما الحد الأعلى للنقطة الواحدة فيحتسب بثلاثة دنانير و 500 فلس.

وبموجب المسودة، تم اعتماد أتعاب الكشفية في عيادة الطبيب العام من 10 – 15 دينارا، وفي الطبيب الاختصاصي من 20- 30 دينارا، في حين أن الكشفية في منزل الطبيب أو في عيادته خارج أوقات الدوام ضعف أجرة الكشفية في العيادة.

وحول المراجعات، وفق المسودة، فتكون نصف الكشفية إذا كانت مرة واحدة ولنفس المرض خلال 10 أيام، أما مراجعة المريض للطبيب لاطلاعه على تقارير الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة فهي مجانية، في حين تكون المراجعات الأخرى بعد ذلك نفس أجور الكشفية الأولى.

وحول الزيارات النهارية لمنزل المريض، فستكون بحسب المسودة، 30 دينارا للطب العام و 50 دينارا للاختصاص، أما الليلة أو الطارئة لمنزل المريض فتكون 40 دينارا للطب العام، و 70 دينارا للاختصاص,

أما الاستشارات عبر وسائل الاتصال الفرضية صوت وصورة فستكون بـ 10 دنانير، وفق المسودة .

وقرر مجلس نقابة الأطباء استنادا إلى أحكام المادة 35 من قانون نقابة الأطباء وأحكام نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989 اعتماد لائحة أجور الأطباء للعام 2021