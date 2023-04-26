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الاقتصاد الرقمي تدعو الأردنيين إلى تفعيل الهوية الرقمية

26 أبريل 2023
الاقتصاد الرقمي تدعو الأردنيين إلى تفعيل الهوية الرقمية

وطنا اليوم:دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من جميع الخدمات على منصة سند.
وقالت الوزارة إن من أهم الخدمات الوصول إلى المعلومات الشخصية والمستندات الرقمية الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية، وتوقيع المستندات رقمياً ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الهوية الرقمية يستوجب زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال البنوك المشاركة.


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