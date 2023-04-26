بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تسفير 157 عاملا وافدا مخالفا في الربع الأول من 2023

منذ ساعتين
تسفير 157 عاملا وافدا مخالفا في الربع الأول من 2023

وطنا اليوم:قامت وزارة العمل بتسفير 157 عاملا وافدا مخالفا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
واستنادا للبند (ح) من المادة (12) من قانون العمل يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يسمح بإعادة استقدام أو استخدام العامل الوافد الذي تم تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
وأشارت الوزارة في تقريرها الربعي لأعمال فرق تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى أن 26 عاملا وافدا دفعوا الغرامة المترتبة عليهم لإلغاء تسفيرهم خارج أراضي المملكة والتي تصل قيمتها إلى 3 آلاف دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر مطلع الشهر الجاري الموافقة على الإجراءات اللَّازمة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنيَّة بين القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة المختلفة؛ وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والحدِّ من العمالة التي تعمل بشكل مخالف.
وحدَّد مجلس الوزراء المدَّة المقرَّرة لتنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة شهور، على أن يعاد تقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه المدَّة.
وفترة الانتقال من قطاع إلى آخر تبدأ في الثاني من الشهر المقبل وتنتهي في شهر آب 202‪3


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:40

طلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا في زيارة لمصنع يوبان‎‎

11:32

وزير العدل: 158 ألف مواطن مطلوب بسبب الديون

11:25

زاخاروفا تشبه أمريكا بعجوز شمطاء من فيلم كرتون مشهور

10:58

الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

10:55

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب متفاوتة

10:51

الطراونة يكشف عن سبب إنتشار الأمراض التنفسية في المملكة

10:44

مجلس رؤساء الجامعات الاردنية..! هل يرى النور..؟

10:37

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

10:29

مكيدة أم أمر دبر بليل .. شكوك برواية الاحتلال حول العدوان

10:06

الجوع ينتشر في بريطانيا .. مئات آلاف الأشخاص يلجأون لبنوك الطعام المجاني

10:01

الضمان : الزيادة السنوية للمتقاعدين تزيد عن أربعة دنانير

09:54

ارتفاع ملحوظ على أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

وفيات

وفيات الأربعاء 26-04-2023وفيات الثلاثاء 25-4-2023وفاة رئيس قسم أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس بسبب نزيف بالدماغ” اراده ” ينعى مضر بدران    أسرة جامعة عمان الاهلية تعزي بوفاة المرحوم دولة مضر بدران