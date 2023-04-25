النائب عياصرة: التوجه نحو إبرام صفقة سياسية لإنهاء قضية النائب العدوان

وطنا اليوم – قال النائب عمر عياصرة إن العلاقة بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي في أسوأ حالتها. وأضاف عبر برنامج نبض البلد إلى أن الرأي العام في الأردن يريدون استعادة النائب عماد العدوان وأشار النائب العياصرة إلى أن الأردن لن يسمح ببقاء النائب العدوان لدى الاحتلال وواصل حديثه “حتى الآن الأردن لم يتخذ خطوة رسمية تجاه قضية النائب عماد العدوان” وبين أن هناك مفاوضات تجري حاليا وأن تدخل بعض العواصم العربية لحل الخلاف وارد وقال خبير القانون الدولي أنيس القاسم، إن النائب عماد العدوان ليس دبلوماسيا لكي يحصل على الحصانة، وأن القانون الدولي يؤكد أن لا صفة قانونية له خارج حدود الدولة الأردنية وأضاف القاسم إن القانون الدولي يؤكد على أن النائب العدوان لا صفة قانونية له خارج حدود الدولة الأردنية وأشار إلى أن ما يتحدث به الاحتلال الإسرائيلي حول وجود أسلحة وذهب بحوزة النائب العدوان لا يزال “كلام”، وكل ما يُسمع حول القضية لا يزال تقارير صحفية نشرها الإعلام العبري وأوضح أن الأردن استخدم الدبلوماسية تجاه الاحتلال في أكثر من مناسبة، وعلى سبيل المثال قضية استشهاد النائب رائد زعيتر من جهته، قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن الأردن تاريخيا مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأضاف أن “المشروع الإسرائيلي” يستهدف الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .