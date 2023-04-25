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الأوضاع الأمنية الخطيرة تمنع إيصال المساعدات الأردنية للسودان

منذ 4 ساعات
الأوضاع الأمنية الخطيرة تمنع إيصال المساعدات الأردنية للسودان

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الثلاثاء، إن الأوضاع الأمنية “الخطيرة” التي يشهدها السودان تحول دون إمكانية إرسال المساعدات الطبية واستقبال الجرحى من هذا البلد.
وأوضح الحموري، أن عددا من المستشفيات الخاصة في عمّان أبدت رغبة في استضافة جرحى قادمين من السودان لعلاجهم، لكن “الأوضاع الأمنية تحول دون ذلك”.
وتحدث الحموري عن تواصل مستمر مع السفارة السودانية في عمّان إلى حين إيجاد الوقت المناسب لإرسال المساعدات واستقبال الجرحى.
ويشهد السودان منذ نحو أسبوعين صراعا على السلطة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
وأدت المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 نيسان، إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة للضحايا


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