هذا ما نشرته صحف غربية عن سلاح الجو الاردني: لفتت نظر الدول الغربية أثناء عمليات الإجلاء من السودان

وطنا اليوم – خاص- نشرت صحيفة سبوتنك تحت عنوان القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية تجلي رعايها بوقت احترافي جاء في:

“جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات، يأتي بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان وبطريقة احترافية “.

ونشرت صحيفة رأي اليوم تحت عنوان ” سُرعة وحِرفيّة سلاح الجو الأردني في “الإجلاء من السودان” لفتت نظر الدول الغربية” حيث قالت الصحيفة :

تمكّنت خلية الأزمة العسكرية والدبلوماسية الأردنية التي شكلت في وقت مبكر لإجلاء الرعايا الأردنيين في السودان من تحقيق إنجاز خاص بمقاييس البعثات الدبلوماسية والدول والأهم بالمواصفات العسكرية عندما تمكنت من إرسال وانزال 4 طائرات شحن عسكرية خاصّة أردنية لإجلاء نحو 300 مواطن أردني أغلبهم من العائلات.

وأعلنت الخارجية الأردنية أن البعثة الدبلوماسية الرسمية ستبقى في السودان وتُواصل عملها.

ويبدو أن الطائرات الأردنية تمكّنت بالتزامن فقط مع الولايات المتحدة من تسجيل أول حالة إجلاء عسكرية ناجحة حيث تحركت الطائرات وهبطت وتم تأمين حمولتها وغادرت ثم وصلت مطارا في عمان بوقت قياسي في عملية عسكرية وصفت بأنها محترفة جدا وأنجزت بوقت قياسي وقبل حتى إجلاء رعايا دول كبرى وأوروبية أخرى.

ما فعلته غرفة العمليات الأردنية هُنا أثار الانتباه ودفع عدّة دول غربية من بينها هولندا للاستعانة بالخبرات الأردنية حيث يوجد علاقات وطيدة بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها السودانية مما ساهم في أن تكون المبادرة الأردنية في الصف الأول من حيث التوقيت والنجاح في عملية الإجلاء.