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حزب إرادة يطالب بتفاصيل اتهام النائب النائب عماد العدوان بتهريب اسلحة وذهب

24 أبريل 2023
حزب إرادة يطالب بتفاصيل اتهام النائب النائب عماد العدوان بتهريب اسلحة وذهب

وطنا اليوم-صرح الناطق الرسمي بإسم حزب إرادة طارق المومني بأن الحزب يتابع كافة حيثيات ما يجري مع إبن إرادة المواطن الأردني النائب عماد العدوان الذي تم اعتقاله اليوم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المومني أن ما يتوفر للآن من معلومات هو روايات غير موثوقة حتى اللحظة مصدرها الاحتلال، وتجري المتابعة مع كافة الجهات الرسمية الأردنية من قبل الأمين العام للحزب. ويؤكد الحزب أن الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل سلامة المواطن الأردني النائب عماد العدوان، ونحن نقف معها وندعمها في كافة جهودها.

وقد شكلت الأمانة العامة للحزب خلية أزمة مصغرة للمتابعة مع كافة الجهات الرسمية واستسقاء المعلومات والحصول على تفاصيل أكثر والاطمئنان على المواطن وابن إرادة عماد العدوان، إضافة إلى تشكيل خلية استشارية من قانونيين من الحزب للمتابعة الحثيثة والتعامل مع السيناريوهات المختلفة عند اكتمال الصورة.

وحذر الناطق الرسمي من محاولات الكيان استغلال هذه المسألة لتصدير أزمته الداخلية.


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