سلاح الجو ينفذ عملية اخلاء لاردنيين عالقين في السودان منذ بدء الازمة هناك

وطنا اليوم- أقلعت اليوم الأحد، أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، وذلك لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.