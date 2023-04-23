النائب اندريه يتضامن مع زميله المحتجز لدى الشرطة الإسرائيلية ويبارك عملية التهريب

وطنا اليوم/ اصدر النائب اندريه بيانا مستعجلا اكد فيه مباركته لعملية تهريب الأسلحة الى المقاومين في فلسطين المحتلة واعتبر ما قام به زميله النائب عماد العدوان عملا بطوليا وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن النائب المحامي اندريه مراد الحواري

في صبيحة هذا اليوم المبارك من أيام العيد أثلج صدري كمواطن وكنائب ما فعله زميل بَطل في مجلس النواب من ادخال أسلحه الى الكيان المحتل بهدف توصيلها الى المقاومين الاشاوس في فلسطين الحبيبة رافضاً الرواية من الكيان الغاصب عند تفاصيل الاحداث التي وضعوها كما يحلو لهم لأهدافٍ نعلمها

ديدن الأردن والاردنيين كان وما زال دوماً الوقوف الى جانب الاهل في فلسطين بكل السبل والوسائل سواء بالنفس او المال أو الكلمة .

ولا بد ان نستذكر اخوتي وان لم ننسى بأن هذا العدو هو عدو للأردن وقيادته الهاشمية وشعبه، كما اود ان انوه لنقطة مهمة بأن هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب ان تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل سفارة الكيان الغاصب كما ان الرواية الإسرائيلية دوماً تتبع نهج الكذب والادعاء والتزوير والتلفيق لمحاولة وضع الاردن السياسي والشعبي في زوايا ضيقه لن يقدروا أن يضعونا فيها رغم كذبهم وتزويرهم

ابارك كما يبارك الأردنيون جميعاً ما قام به البطل ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الأردن وفلسطين ونستمر في القول والتأكيد ان هذا العدو كان وما زال منذ القِدَم يخطط لكل ما هو كذب وتدليس كما امتهن تزوير التاريخ والحقائق في كل يوم وفي كل حادثة لإيهام الجميع بانهم دوماً الضحية .