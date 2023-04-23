الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة الى إسرائيل مع احد أعضاء مجلس النواب

وطنا اليوم- نشر الناشط على منصة تويتر هشام ابو شقره ما يلي: زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أنها أحبطت اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة عبر “جسر اللنبي” على يد نائب في البرلمان الأردني، إلى الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية، إنه تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.