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حريق في بنك اردني في السودان

23 أبريل 2023
حريق في بنك اردني في السودان

 

وطنا اليوم – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق ضخم وقع في بنك الجزيرة الأردني بشارع أفريقيا في الخرطوم، ليؤكد النشطاء أن بنك الجزيرة تعرض لقصف إثر الاشتباكات التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم.

اشتعال النار في بنك الجزيرة بالخرطوم

وعن أحداث السودان، أظهر مقطع الفيديو تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في بنك الجزيرة في الخرطوم، وتساقط بعض من أجزاء مبنى ومحتويات البنك.

ويكشف مقطع الفيديو تطورات أحداث السودان، بعد اشتعال النيران في بنك الجزيرة السوداني الأردني، والذي يعد من البنوك الموجودة في السودان، الذي تأسس في عام 2006، وتم أفتتاحه في عام 2008.

ويذكر أن بنك الجزيرة السوداني الأردني يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية، ويعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية بين دولتي الأردن والسودان. للاستفادة من إمكانيات حركة اقتصادية متنامية، خاصة بعد دخول السودان ضمن الدول المصدرة للنفط.


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