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4500 زائر للبترا في أول أيام عيد الفطر

22 أبريل 2023
4500 زائر للبترا في أول أيام عيد الفطر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، سليمان الفرجات إن عدد زوار البترا أول أيام عيد الفطر السعيد نحو 4500 شخص، منهم 1200 أردنيين وعرب.
وأضاف الفرجات أن عدد الزوار للبترا خلال عيد الفطر الحالي أفضل من الماضي، مفسرا هذا الأمر أن السياحة الأجنبية خلال العام الماضي وتحديدا عيد الفطر كانت قليلة.
وتوقع الفرجات أن يكون هناك ارتفاع في عدد الزائرين للبترا، مشيرا إلى أن عيد الفطر يتزامن مع الموسم السياحي الذي بدأ خلال الشهر الحالي وينتهي في نهاية الشهر المقبل


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