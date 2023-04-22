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3690 صيدلية في الأردن مع نهاية 2022

22 أبريل 2023
3690 صيدلية في الأردن مع نهاية 2022

وطنا اليوم:ارتفع عدد الصيدليات في المملكة مع نهاية العام الماضي إلى 3690 صيدلية متوزعة على مختلف المحافظات.
ووفق تقرير إحصاءات وزارة الصحة لعام 2022، فقد بلغ عدد الصيدليات في محافظة العاصمة 1796 صيدلية، مقارنة بالبلقاء والتي بلغ عدد الصيدليات فيها 219 صيدلية، والزرقاء 438 صيدلية، ومأدبا 96 صيدلية، وإربد 612 صيدلية.
فيما بلغ عدد الصيدليات في المفرق 147 صيدلية، وجرش 93 صيدلية، وعجلون 52 صيدلية، والكرك 125 صيدلية، والطفيلة 30 صيدلية ومعان 32 صيدلية، والعقبة 50 صيدلية.
وارتفع عدد الصيدليات الإجمالي في المملكة إلى 3690 مع نهاية الماضي، بعد أن كان في العام الذي سبقه 3528 صيدلية


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