عبيدات يحاضرة في الحسين اربد

وطنا اليوم – بدعوة من نادي الحسين الرياضي باربد، قدم الدكتور ذوقان عبيدات

محاضرة بعنوان: ثقافة التغيير وأثرها عل الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية ، عرض لفكرة التغيير كأبرز الحقائق الثابتة

في حياتنا، وقال: إن التغيير ولّد ثقافة التوهين أو الإضعاف ، حيث ضعفت علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته بالمكان والزمان والأدوات والأشياء، ونشأت قيم جديدة للفرد والأسرة والجماعات.، ومن أبرز الأفكار:

١- بروز قيمة الفرد ودوره الإعلامي

حيث صار مصدرًا للأخبار بعد أن كان متلقيًّا لها،

٢-انتشار ثقافة البدون: مدارس بدون معلمين، سيارة بدون سائق

وطيارات دون طيار، ومستشفيات دون أطباء،، وحياة سياسية. دون برلمان فالمواطن صار قادرًا على التعبير عن رأيه دون وسطاء مثل النواب وغيرهم!

٣-بدء مرحلة ما بعد الإنسان، وهي: الإنسان القوي الذي سيقهرالمرض، والألم، ويطيل فترة الحياة،

٤-ظهور فكرة الإنسان نصف الآلي القادر على استبدال أي عضو تالف فيه بجهاز أو آلة بديلة.

٥-بدء عمليات انترنت الأشياءحيث ترتبط مجموعة من الأدوات بما يمكن الثلاجة والسيارة والسوق وغيرها، بما يمكن الثلاجة مثلًا من الاتصال بما تشأ حين تشعر بنقص في الأغذية بداخلها.

ثم أشار إلى أهمية الاستعداد للمستقبل حيث تختفي معظم السلع والمعارف والأعمال خلال عشر سنوات!