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157 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

منذ دقيقتين
157 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

وطنا اليوم:يواصل طلبة التوجيهي التقدم يوم غد السبت لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العاملة/ الامتحان العام في ثاني أيامه، حسب جدول الامتحان المعلن.
ويتقدم للامتحان يوم غد 156592 طالبا وطالبة بواقع، 60823 في الفرع العلمي، و 77830 الفرع الادبي، و 134 للفرع الشرعي، و 3230 في الفرع الزراعي، و5866 في الفرع الصناعي، و 1644 للفرع الفندقي، و 7037 للإقتصاد المنزلي، اضافة الى 28 طالب وطالبة في فرع المعلوماتية.


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