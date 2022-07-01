الأردن يسمح للسوريين من حملة الإقامات الأوروبية بدخول المملكة

وطنا اليوم:اصدرت وزارة الداخلية قرارا تم بموجبه السماح للسورين الحاملين للإقامات الأوروبية بالدخول إلى المملكة، بعد صدور قرارات سابقة تمنعهم من ذلك

وقالت في بيان ان وزير الداخلية مازن الفراية قرر الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق الرعايا السوريين الذين كانوا متواجدين على أراضي المملكة وتم اعادة توطينهم في دول الاتحاد الاوروبي حال وصولهم المراكز الحدودية ما لم يكن اي منهم مُبعدا لأسباب أمنيّة والسماح لهم بدخول البلاد شريطة حيازتهم على اقامات سارية المفعول في بلد الاقامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر وتذكرة طيران صالحة للعودة الى بلد الاقامة ومنح حملة وثائق السفر الاجنبية منهم تأشيرات الدخول اللازمة.

ويأتي قرار الفراية “استمرارا للاجراءات التي تتخذها وزرة الداخلية بتسهيل دخول الرعاي العرب والاجانب لغايات الزيارة والسياحة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”.