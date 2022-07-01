وطنا اليوم:أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
الأمير فيصل يؤدي اليمين نائبا للملك
منذ 3 ثواني
مقالات ذات صلة
التربية تنفي مايدور حول دعم الفاقد التعليمي بمنحة أوروبية
أول رد من فيسبوك على تعطل واتس آب وإنستجرام...
القطاعات المستثناة من قرار حضر التجول الشامل ليوم الجمعة
التمديد للشيخ وهيب الزبدة لمدة 6 اشهر
الأطباء المقيمون بلا رواتب .. وحملة هجرتونا تجتاح السوشال...
أردنيون يشكون تكدس الأشجار المتكسرة في عمان
الاحتلال يطلب تسليم الرصاصة وتحقيق للجزيرة يكشف المستور
امين عمان ينعى وفاة الدكتور فيصل صدقي الياسين والد...
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد والمجتمع