بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمير فيصل يؤدي اليمين نائبا للملك

منذ 3 ثواني
الأمير فيصل يؤدي اليمين نائبا للملك

وطنا اليوم:أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:09

البنك الدولي: مشروع دعم إصلاح التعليم يسير بدرجة مرضية

09:58

أخطرها الثاني.. كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات لانتهاء النزاع في أوكرانيا

09:50

الناتو : دور الأردن رئيس لاستقرار المنطقة

09:45

فتح موسم صيد الحمام في الاغوار

09:35

صندوق النقد الدولي يتيح للأردن سحب 183 مليون دولار

09:29

القبض على شخص طعن زوجته في الزرقاء

09:23

استبدال جميع آليات البلديات بأخرى حديثة ومكفولة

09:17

وزير الزراعة: 150 ألف شجرة زُرعت بالسلطاني والأبيض

00:13

سرقة 3 ملايين يورو من منزل رونالدو

00:04

أبو عمارة: خسارتنا من الفيصلي جاءت في وقت مناسب

23:26

عشيرة القطاونة تكرم معالي العين الشيخ جمال الصرايره

23:26

اول انخفاض شهري للنفط منذ 7 اشهر

22:53

السفير الاردني في العراق “الزعبي” يلتقي مستشار الامن القومي في بغداد

22:48

لدى زيارته الاجنحة المشاركة في معرض HITEX 2022..
الصالح يؤكد دعم القدرات الفنية والتقنية

22:42

الزرقاء: ثلاثيني يوجه “طعنات قاتلة” لزوجته

22:40

وزير الاستثمار يلتقي بعثة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار

22:38

تشييع جثمان الشهيد الرقيب عدي الخرابشة الى مثواه الاخير

22:38

حبس أب وابنه وابنته في جريمة عائلية

22:35

اليمني عبد الرحمن الخضر يتوج هدافاً لبطولة غرب آسيا للناشئين والأردن تتوج باللقب

22:30

الشرطة المجتمعية تشارك احتفال جبل عمان بميلاد ولي العهد الأمير

22:15

الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتكريم اوائل الدورات من الممرضين والممرضات والقابلات…

22:11

القيسي يطلع على واقع الخدمات في بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي

22:09

الكوفحي يدعوا المواطنين للمشاركة في حملات النظافة العامة التي ستطلقها البلدية الاسبوع القادم

22:09

دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

21:58

الكــوفحـــي : الدورات التدريبية تعمل على رفع وتحسين الاداء للموظفين

21:53

الكسبي يبحث سبل تعزيز افاق التعاون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

21:47

المهندسين تختتم فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السادس

21:39

صورة نادرة تجمع فيروز وأم كلثوم..

21:10

اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

21:06

كريشان:بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

21:05

الشخير الوطني ( لمن يقرأ)

20:58

آمال بالافراج عن مئات الموقوفين خلال الاسبوع المقبل

20:43

استئناف فعاليات مهرجان صيف الأردن بعيد الأضحى

20:35

الأردن بطلاً لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاماً

20:30

الحكومة : إعلان نتائج التحقيق بحادثة العقبة الأسبوع المقبل

19:56

5 قتلى بمظاهرات في السودان والسلطات تقطع الإنترنت

19:50

مواطن يطعن شقيقته وزوجها في جرش

19:44

فعاليات ترويجية لكأس العالم في بوليفارد العبدلي

19:37

العمل تدعو المتقدمين للعمل في فقوع لإجراء المقابلات

19:28

العمايرة: الميناء الرئيسي بجميع أرصفته متوقف عن العمل

19:23

رئيس وزراء دولة الاحتلال ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

19:18

بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة ++ إلكترونياً

18:18

عقوبات على القطبين ونقل مباراة الفيصلي القادمة خارج ملعبه

18:08

الاتحاد الأردني يفرض عقوبات على الفيصلي والوحدات

18:06

ولي العهد يزور مديرية الدفاع المدني

18:02

الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر تموز

17:24

منظمة بلومونت و جمعية جبل عجلون الخيرية يوقعات اتفاقية لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في عجلون.*

17:22

الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022