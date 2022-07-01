بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

فتح موسم صيد الحمام في الاغوار

منذ 3 ثواني
فتح موسم صيد الحمام في الاغوار

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، عن فتح موسم صيد الحمام في في مناطق الأغوار المسموحة حسب القانون اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى 30-11-2022، وذلك بواقع 10 طيور حمام مختلفة الأنواع (الحمام الأزرق، الحمام المطوق، الحمام الحمري) في كل رحلة صيد لكل صياد مرخص باستثناء نوع الحمام الرقطي المهدد عالمياً بالانقراض.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن مناطق الاغوار تعرف بالمناطق التي تكون تحت مستوى سطح البحر وتمتد على النحو التالي:

الأغوار الشمالية/ من بداية الباقورة حتى نهاية دير علا.

الأغوار الوسطى/ من نهاية دير علا حتى بداية الشط الشمالي للبحر الميت.

الأغوار الجنوبية/ من بداية الشط الشمالي للبحر الميت حتى نهاية غور الصافي وبداية محمية فيفا، مع اعتبار شرق الشارع الرئيسي لمنطقة فيفا حتى طلوع الدبة- منطقة طلاح هي منطقة مسموح فيها الصيد أيضا، أما المنطقة الغربية من الشارع هي منطقة ممنوع فيها الصيد كونها محمية طبيعية ومنطقة حدودية.
وأضافت أن امتداد منطقة الاغوار بدءاً من السلماني – الغويبة الى جمرك العقبة بما في ذلك مناطق وادي عربة مناطق يمنع الصيد فيها.
وأشارت إلى أن الصيد سيكون طيلة أيام الأسبوع، معبرة عن شكرها لجميع الصيادين الملتزمين والمتعاونين مع دوريات التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
ودعت في حال وجود أي استفسار إلى التواصل مع الجمعية مباشرة، مشددة على ضرورة إصدار أو تجديد رخص الصيد وإبراز الرخصة الأصلية الخاصة باقتناء سلاح الصيد ( الخرطوش) الخاصة بنفس الصياد لدى مراجعة الجمعية لعدم اعتماد صورة رخصة اقتناء السلاح بديلاً عن الرخصة الأصلية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:35

صندوق النقد الدولي يتيح للأردن سحب 183 مليون دولار

09:29

القبض على شخص طعن زوجته في الزرقاء

09:23

استبدال جميع آليات البلديات بأخرى حديثة ومكفولة

09:17

وزير الزراعة: 150 ألف شجرة زُرعت بالسلطاني والأبيض

00:13

سرقة 3 ملايين يورو من منزل رونالدو

00:04

أبو عمارة: خسارتنا من الفيصلي جاءت في وقت مناسب

23:26

عشيرة القطاونة تكرم معالي العين الشيخ جمال الصرايره

23:26

اول انخفاض شهري للنفط منذ 7 اشهر

22:53

السفير الاردني في العراق “الزعبي” يلتقي مستشار الامن القومي في بغداد

22:48

لدى زيارته الاجنحة المشاركة في معرض HITEX 2022..
الصالح يؤكد دعم القدرات الفنية والتقنية

22:42

الزرقاء: ثلاثيني يوجه “طعنات قاتلة” لزوجته

22:40

وزير الاستثمار يلتقي بعثة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار

22:38

تشييع جثمان الشهيد الرقيب عدي الخرابشة الى مثواه الاخير

22:38

حبس أب وابنه وابنته في جريمة عائلية

22:35

اليمني عبد الرحمن الخضر يتوج هدافاً لبطولة غرب آسيا للناشئين والأردن تتوج باللقب

22:30

الشرطة المجتمعية تشارك احتفال جبل عمان بميلاد ولي العهد الأمير

22:15

الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتكريم اوائل الدورات من الممرضين والممرضات والقابلات…

22:11

القيسي يطلع على واقع الخدمات في بدر الجديدة ووادي السير وتلاع العلي

22:09

الكوفحي يدعوا المواطنين للمشاركة في حملات النظافة العامة التي ستطلقها البلدية الاسبوع القادم

22:09

دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

21:58

الكــوفحـــي : الدورات التدريبية تعمل على رفع وتحسين الاداء للموظفين

21:53

الكسبي يبحث سبل تعزيز افاق التعاون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

21:47

المهندسين تختتم فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السادس

21:39

صورة نادرة تجمع فيروز وأم كلثوم..

21:10

اختتام بازار الخير في مؤسسة نهر الأردن

21:06

كريشان:بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

21:05

الشخير الوطني ( لمن يقرأ)

20:58

آمال بالافراج عن مئات الموقوفين خلال الاسبوع المقبل

20:43

استئناف فعاليات مهرجان صيف الأردن بعيد الأضحى

20:35

الأردن بطلاً لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاماً

20:30

الحكومة : إعلان نتائج التحقيق بحادثة العقبة الأسبوع المقبل

19:56

5 قتلى بمظاهرات في السودان والسلطات تقطع الإنترنت

19:50

مواطن يطعن شقيقته وزوجها في جرش

19:44

فعاليات ترويجية لكأس العالم في بوليفارد العبدلي

19:37

العمل تدعو المتقدمين للعمل في فقوع لإجراء المقابلات

19:28

العمايرة: الميناء الرئيسي بجميع أرصفته متوقف عن العمل

19:23

رئيس وزراء دولة الاحتلال ينقل صلاحياته إلى وزير الخارجية

19:18

بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة ++ إلكترونياً

18:18

عقوبات على القطبين ونقل مباراة الفيصلي القادمة خارج ملعبه

18:08

الاتحاد الأردني يفرض عقوبات على الفيصلي والوحدات

18:06

ولي العهد يزور مديرية الدفاع المدني

18:02

الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر تموز

17:24

منظمة بلومونت و جمعية جبل عجلون الخيرية يوقعات اتفاقية لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في عجلون.*

17:22

الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام

16:55

وزير خارجية العراق : حوارات بدأت ببغداد بين الأردن وإيران

16:44

البنزين بـ التقسيط لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن

16:37

الافتاء الاردنية توضح حكم صيام العشر من ذي الحجة

16:29

مياهنا: إجراءات تصل إلى فصل الخدمة لكل من يهدر المياه

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022