وزير الزراعة: 150 ألف شجرة زُرعت بالسلطاني والأبيض

وطنا اليوم:تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس في محافظة الكرك مشاريع التحريج في القطرانة والطريق الصحراوي والتي تشمل زراعة أشتال مقاومة على طول الخط الصحراوي إضافة إلى عدد من الغابات ضمن اتفاقيات الاستفادة من المياه المعالجة للشركات.

كما وتفقد الحنيفات إحدى الغابات على مدخل السلطاني التابع للواء القطرانة والتي يتم العمل عليها من خلال مياه الشركة الوطنية للدواجن مؤكدا على ضرورة العمل وفق خطة الاستدامة لهذا المشروع وبرنامج العمل الذي يشمل كافة محافظات المملكة.

وأشار الى أنه تم زراعة 100 ألف شجرة ضمن غابة السلطاني وعلى مساحة 1850 دونما وزراعة 50 ألف شجرة ضمن غابة الأبيض على مساحة 1000 دونم لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع ضمن خطة الاستدامة التي تشمل تأمين مصادر المياه والرعاية والحماية.

والتقى الحنيفات خلال الجولة عددا من المزارعين واستمع الى أهم التحديات والمواضيع التي تخص القطاع الزراعي في محافظة الكرك وأكد على استمرارية الوزارة في خطة الإقراض بدون فائدة والتي تستهدف الزراعات الريادية وتقنيات توفير المياه وبرامج التنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف أن جهود الوزارة مستمرة في حصر الحيازات الحيوانية الوهمية وتوجيه الدعم للحيازات الحقيقية وتنسيق الجهود لأنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأقاليم الثلاث مما سيحقق الفائدة للمزارعين.

وفي نهاية جولته افتتح الحنيفات بيت التراث الكركي في منطقة وادي ابن حماد الواقعة شمالي المحافظة والمنفذ من قبل جمعية دار الكرك للتراث والثقافة والتي تهدف من خلاله إلى إعادة إحياء الموروث التراثي الذي يكاد يزول ويندثر