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دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

منذ 20 ثانية
دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم _ اختتمت في بيت شباب إربد الدورة التدريبية في برنامج ” الاتجاه الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي”، التي نظمتها مديرية المراكز الشبابية والكشافة بالتعاون مع وحدة الإعلام والاتصال، لكافة رؤساء اقسام الإعلام في الوزارة والناشطين الشبابيين.

واشتملت الدورة على محاضرات منها؛ السياسات التحريرية المتبعة في الصحف والمواقع قدمتها المحاضرة علا عبيدات من وكالة الأنباء الأردنية، ومحاضرة حول كتابة خبر مواقع التواصل الاجتماعي قدمها المحاضر قيس بني خلف، ومحاضرة عن الصورة وأهميتها على مواقع التواصل الاجتماعي قدمها الدكتور زياد نصيرات من قناة رؤيا، ومحاضرة حول كتابة الخبر والتقرير الصحفي قدمها الدكتور محمد فرج، ومحاضرة تشكيل فريق إعلام الوزارة قدمها المحاضر أحمد الكركي.

وأكد مدير الاعلام والاتصال الناطق الإعلامي لوزارة الشباب عمر العزام، على أهمية الدورات الإعلامية في تطوير وبناء مهارات رؤساء أقسام الإعلام بالميدان لنقل رسالة وأهداف ورؤية الوزارة بالشكل الأمثل والمطلوب، ولزيادة معرفة الشباب والشابات بالبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، مؤكدا على الدور الإعلامي والمجتمعي الذي تؤديه وزارة الشباب لتطوير الاعلام ودعم الكوادر الشبابية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة وسليمة.


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