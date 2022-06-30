الكــوفحـــي : الدورات التدريبية تعمل على رفع وتحسين الاداء للموظفين

وطنا اليوم_قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان الدورات التدريبية التي تعقد في دائرة التدريب والتطوير الاداري للموظفين ساهمت بشكل كبير في تحسين ورفع الاداء للموظفين وإكسابهم مهارات جديدة في العمل الأمر الذي يسهم في النهوض بالعمل البلدي وتطويره في مختلف المجالات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ، مشيراً الى ان قاعات البلدية التدريبية والمجهزة بأحدث الوسائل والأدوات اللازمة بالإضافة الى وجود كادر فني مؤهل معني بالتدريب ساهم بشكل كبير في عقد العديد من الدورات التدريبية وفي مختلف المجالات .



وأضاف الكوفحي ان بلدية اربد الكبرى تؤمن بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة في مجال التدريب الامر الذي سينعكس ايجاباً على بيئة العمل وتطويره مشيراً الى انه آن الآوان للبلديات من الخروج عن الدور التقليدي المنوط بعملها من تعبيد الشوارع وإقامة الحدائق وإنشاء الجزر الوسطية الى ادوار اكثر شمولية على اعتبار ان البلديات هي وحدات تنموية تسهم في احداث التنمية في شتى المجالات الحياة المختلفة وان باب البلدية مفتوحاً للتشارك مع هذه المؤسسات الوطنية التي تعتز بها بالإضافة الى خدمة المواطنين من خلال استخدام مرافق البلدية المختلفة .



من جهة اخرى قال مدير دائرة التدريب والتطوير الاداري في بلدية اربد الكبرى نبيل بني هاني ان دائرة التدريب تضم اربع قاعات تدريب مجهزة بجميع الوسائل وتحوي 52 جهاز كمبيوتر و13 لاب توب وتحتوي ايضا على الواح سمارت بورد ومجهزة بالداتا شو وهذا الامر ساهم في عقد العديد من الدورات وخاصة لموظفي البلدية وفي مختلف التخصصات المهنية بالاضافة الى عقد دورات لابناء المجتمع المحلي ايماناً من الدور الرائد للبلدية لابناء المجتمع المحلي ، مشيراً الى ان قاعات البلدية وجدت لخدمة المواطنين وان أي مواطن يمكنه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها القاعات التدريبية .





وأضاف بني هاني أن دائرة التدريب والتطوير الاداري تعتبر مركز معتمد من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعقد الدورات في اقليم الشمال حيث تم عقد دورات بالتشارك مع هذه الوزارة بالاضافة الى دورات تم عقدها مع بنك تنمية المدن والقرى ، موضحاً انه تم تدريب حوالي 490 طالباً عام 2021 من الجامعات والمعاهد ووزارة الاشغال العامة ونقابة المهندسين و 135 متدرب في النصف الاول من عام 2022 من هذه الجهات حيث يتم توزيع هؤلاء المتدربين على دوائر البلدية المختلفة مع مراعاة تخصص المتدرب ليمكنه من الاستفادة خلال فترة التدريب بشكل اكبر .



وبين بني هاني ان بلدية اربد الكبرى وبالتعاون مع اكاديمية معرفة اربد بصدد عقد النادي الصيفي الخاص لطلاب المدارس للأعمار من (11 -16 ) لأبناء العاملين في البلدية اعتباراً من 17/7/2022 ولمدة شهر وان رسوم الاشتراك ستكون رمزية ، مشيراً الى ان هذا النادي الصيفي سيعمل على اشغال اوقات الطلاب خلال العطلة الصيفية كون الاطفال هم شباب المستقبل وثروة الاردن ونحن بحاجة الى تهيئتهم ضمن برامج خاصة لتنمية المهارات الرقمية ويمكنهم من تعلم مهارات جديدة في الحاسوب والمدونات الالكترونية باستخدام wordpress وإعطائهم دروس تقوية في مادتي الرياضات والانجليزي وإكسابهم مهارات جديدة في اساسيات التصوير بالإضافة الى النشاطات الترفيهية المختلفة .



ونوه بني هاني ان دائرة التدريب قد وقعت عدة اتفاقيات مع مؤسسات رسمية وأهلية في مجالات التدريب والتعليم ومن هذه المؤسسات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأكاديمية اجوان للتدريب والتطوير والأكاديمية الكبرى للتدريب والاستشارات الادارية وجامعة عجلون الوطنية حيث تم عقد اتفاقية مع هذه الجامعة تتضمن تدريس الموظفين في التخصصات التي تطرحها الجامعة وبأقساط ميسرة للموظفين .



وأشار بني هاني انه وبإيعاز من رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي بضرورة أن تغطي الدورات جميع المناطق فقد عقدت دورات لموظفي المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى في مجال التعريف وكيفية العمل على نظام الابنية لرؤساء الاقسام الفنية في المناطق و دورة الارشفة الالكترونية ونظام طلال ابو غزالة وحساب الكميات ودورات في مجال ادارة المشاريع ودورات لمراقبي المناطق ودورات في الطباعة والسكرتاريا ودورات في ادخال البيانات والاعمال الادارية المساندة وان العمل يجري على تغطية جميع الدورات في كافة دوائر البلدية المختلفة مشيراً الى انه تم عقد 14 جلسة لامتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (icdl ) وأنه استفاد حوالي 100 شخص من خدمة الماسح الضوئي و 105 اشخاص من خدمة الطباعة و182 من خدمة الانترنت خلال النصف الاول من هذا العام .



وأكد بني هاني ان بلدية اربد الكبرى تعتبر الحاضنة الام لمحطات المعرفة لإقليم الشمال والتي تتبع الى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حيث يوجد محطة معرفة داخل البلدية ومحطة معرفة في مركز الحصن الثقافي وتقوم البلدية بتوفير جميع الخدمات اللوجستية والتي من شأنها رفع كفاءة عمل هذه المحطات المعرفية وان دائرة التدريب والتطوير الاداري يعمل فيها 8 موظفين من اصحاب الكفاءة والخبرة وتضم الدائرة قسمان مهمان وهما قسم التدريب وهذا القسم معني بعمل احصائيات عن حاجة الدوائر في البلدية من الدورات لرفع كفاءة ومستوى الموظفين لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العمل البلدي وتقييم المشاركين بعد الانتهاء من الدورة والعمل جاري على تفعيل نظام الكتروني خاص بدائرة التدريب والتطوير وربطه مع دائرة الموارد البشرية لمعرفة مستوى الموظف وعدد الدورات التي اخذها لغايات الترفيع والتقييم وقسم التطوير معني بمتابعة الاحتياجات التدريبية ومواكبة التطور التكنولوجي .



وقدم بني هاني الشكر لرئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي على دعمه المستمر والمتواصل لهذه الدائرة الحيوية وتذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل هذه الدائرة كما قدم الشكر لوحدة العلاقات العامة والإعلام على عملها الدؤوب والمستمر في تسليط الضوء على انجازات الدوائر والمناطق التابعة لها وتواصلها المستمر مع المواطنين والعمل على حل المشاكل التي تواجههم .