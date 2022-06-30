المهندسين تختتم فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السادس

وطنا اليوم_اختتمت نقابة المهندسين الاردنيين اعمال المؤتمر المعماري الاردني الدولي السادس الذي نظمته شعبة الهندسة المعمارية على مدار يومين تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتحت شعار “مستقبل التخطيط العمراني ومئوية الدولة الاردنية بمشاركة 40 باحثا ومتخصصا من الاردن والدول العربية في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة والمدن الذكية.



وخلال الجلسة الختامية اكد المهندس فوزي مسعد نائب نقيب المهندسين بان مجلس نقابة المهندسين سيقوم بمتابعة التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر ورفعها حسب الاصول الى الجهات المعنية، معبرا عن تقديره لجهود اعضاء لجان المؤتمر المتميزة والمضنية في انجاح فعاليات المؤتمر .



وقدم مسعد شكره لامين عمان الكبرى على دعمه المتميز للمؤتمر ، واثنى على جهود مدير مركز الحسين الثقافي وكافة كوادر أمانة عمان الكبرى خلال استضافة فعاليات المؤتمر في مركز الحسين الثقافي.



من جهته أثنى المهندس عماد الدباس عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الهندسة المعمارية على جهود اللجنة التحضيرية، والعملية ، والتنظيمية للمؤتمر مؤكدا ان المتابعة الحثيثة والاصرار على الانجاز كانا المحور الرئيسي لكل عضو من اعضاء اللجان ما ساهم في انجاح المؤتمر بكافة محاوره و ظهر ذلك من خلال الحضور المتميز للفعاليات وللمحاضرات والجلسات التي قدمها نخبة متميزة من اصحاب الخبرة والكفاءة، اضافة الى تسليط كافة وسائل الاعلام على محاور المؤتمر بشكل واضح ما يظهر اهمية محاور المؤتمر على مستوى الدولة ، كما شكر الدباس كافة الداعمين والمشاركين وطلبة الجامعات الذين كان لهم دور واضح في اثراء جلسات المؤتمر.



وعبر الدباس عن امتنانه لضيوف المؤتمر من الدول العربية والاجنبية الذين اضافوا للمؤتمر بعدا دوليا مميزا ، حيث حضر المؤتمر ضيوف من العراق ، وسوريا، وفلسطين، والسعودية، ومصر، كما افتتح فعاليات المؤتمر الباحث بيدرو اورتز من اسبانيا وقدم بحثا مميزا عن مدينة عمان .



من جانبه اعلن رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور خالد المومني بانه تم تفويض اللجنة من قبل المشاركين بصياغة التوصيات التي تمخضت عن المؤتمر ورفعها حسب الاصول لمجلس نقابة المهندسين والذي بدوره سيعمل على متابعتها مع الجهات المعنية .



وفي ختام الجلسة تم تكريم رئيس واعضاء اللجان التحضيرية، والتنظيمية ، والعلمية للمؤتمر ، اضافة الى عدد من المحاضرين ومقدمي الاوراق العلمية .