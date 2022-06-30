كريشان:بلدية الازرق من البلديات المهمة وتستحق الدعم الكامل

وطنا اليوم _ اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان على ان بلدية الازرق الجديدة تعتبر من البلديات المهمة وتحضى باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



وقال ان البلدية تستحق الدعم الكامل لما تتحمله من واجبات كبيرة نتيجة احتضان قضاء الازرق لعدة مخيمات للآجئين السوريين واستقبال المدينة لعدد كبير منهم الامر الذي ادى الى الضغط الكبير على الخدمات التي تقدمها لابناء المدينة مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على زيادة الدعم المقدم للبلدية.



واضاف كريشان خلال زيارته للبلدية اليوم الخميس ولقائه رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي وممثلي القضاء في مجلس المحافظة, بحضور محافظ الزرقاء حسن الجبور, الى ان العمل جار الان لاستبدال جميع الآليات في جميع بلديات المملكة باخرى حديثة ومكفولة الصيانة من قبل وكيل معتمد في المملكة. وقال ان هناك خطة لتنفيذ مشاريع استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لاستخدامات البلديات في كافة اقاليم المملكة في الشمال والوسط والجنوب حيث تم رصد مبلغ 90 مليون يورو لهذه الغاية للتخفيف من تكلفة الكهرباء على البلديات والتي تصل الى 25 بالمائة من موازناتها.



وبين كريشان ان اهم مشكلة تواجه البلديات هي فتح وتعبيد الطرق وصيانتها المستمرة والتي يجب ان يشعر بها المواطن فهي اساس البنية التحتية لاي بلدية اضافة لتوفر الآليات المناسبة لعمل كوادر البلدية خاصة لاعمال النظافة العامة, مشيرا الى اهمية التوجه وبشكل اساسي لتعيين الاردنيين في وظيفة عامل الوطن.



ووجه كريشان الى تزويد بلدية الأزرق وبشكل سريع برافعة كهربائية وقلاب وضاغطة نفايات جديدة وعدد 200 حاوية للنفايات.



وعرض رئيس بلدية الازرق الجديدة يحيى زين الدين لاحتياجات البلدية لدعم موازنتها وتمكينها من تنفيذ عدد من مشاريع الخلطات الاسفلتية للشوارع خاصة وان مدينة الازرق تقع على خط نقل دولي بين الاردن والسعودية والطرق فيها تحتاج للصيانة الدائمة.



وطالب عدد من اعضاء المجلس البلدي ومجلس المحافظة بايجاد حل لمشكلة تسوية الاراضي لتنفيذ شبكة صرف صحي كاملة في المدينة اضافة لتوسعة حدود التنظيم وضم عدد من التجمعات السكانية الجديدة لتمكينها من الحصول على الحدمات, وطالبوا بالانتهاء من المخطط الشمولي للمدينة لفتح المجال للاستثمار فيها بشكل فعال يخدم ابناء المدينة.