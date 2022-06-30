استئناف فعاليات مهرجان صيف الأردن بعيد الأضحى

وطنا اليوم:قالت وزارة السياحة والآثار، الخميس، إنّه سيجري استئناف فعاليات مهرجان “صيف الأردن 2022″، في أيام عيد الأضحى المبارك، بمختلف محافظات المملكة، وذلك بعد أن تم تعليقها هذا الأسبوع، نظراً لوقوع حادثة تسرب الغاز السام في ميناء في العقبة.

وجددت الوزارة التأكيد في بيان، على تعليق إقامة فعاليات مهرجان صيف الأردن الجمعة، والتي كان من المقرّر إقامتها في كلّ من محافظات مأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة.

وبينت الوزارة أن فعاليات مهرجان “صيف الأردن 2022″، ستبقى مستمرة حتى 26 آب/أغسطس المقبل في جميع محافظات المملكة، حيث تبدأ فعاليات المهرجان الصيفي في أيام الجمع من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى العاشرة ليلاً، ضمن المواقع المخصصة التي جرى تحديدها مسبقاً لإقامة الأنشطة المتنوعة في كل محافظة.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا مسرحية وفعاليات ترفيهية للأطفال، وفلكلورية وفنية، بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين.

وتهدف الفعاليات إلى توفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازة الصيف، وحلول عيد الأضحى المبارك