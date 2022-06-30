الحكومة : إعلان نتائج التحقيق بحادثة العقبة الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الحكومة ستعلن عن نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة العقبة الأليمة التي راح ضحيتها 13 شخصا، الأسبوع المقبل.

وقال الوزير الشبول إن رئيس اللجنة المكلفة، وزير الداخلية مازن الفراية ما زال يستكمل بعض الإجراءات اللازمة في التحقيق.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد شدد على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد قال، إنَّ الفريق وصل إلى مراحل متقدِّمة من التَّحقيق، وسيتمُّ الكشف عن نتائجه بكلِّ شفافيَّة وموضوعيَّة للرأي العام عند الانتهاء من التحقيق بشكل كامل، كما سيتمُّ وضع النتائج أمام الادِّعاء العام