العمل تدعو المتقدمين للعمل في فقوع لإجراء المقابلات

وطنا اليوم:دعت وزارة العمل الشباب الذكور الذين سجلوا للعمل في الفترة المسائية في مصنع لواء فقوع في محافظة الكرك لحضور المقابلات الشخصية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء المقابلات سيكون للشباب الذكور لمدة 4 ايام اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 2022/7/3 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2022/7/6 وحسب الترتيب الهجائي في الجدول المرفق.

ودعت الوزارة الشباب في لواء فقوع في محافظة الكرك إلى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في هذا المصنع