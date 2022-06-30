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منظمة بلومونت و جمعية جبل عجلون الخيرية يوقعات اتفاقية لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في عجلون.*

منذ 32 ثانية
منظمة بلومونت و جمعية جبل عجلون الخيرية يوقعات اتفاقية لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في عجلون.*

وطنا اليوم_عمان – وقعت منظمة بلومونت ضمن مشروع “دعم سبل العيش في الأردن”، الممول من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية مع جمعية جبل عجلون الخيرية لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية المحلية ودعم سبل عيش المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع المنزلية.


وستقوم منظمة بلومونت ببناء قدرات الجمعية وتزويدها بالأدوات والمعدات اللازمة لتقوم بدورها بدعم واحتضان أصحاب المشاريع المنزلية لضمان استمرارية عملهم وتعزيز الفرص التسويقية لهم.


وستعمل الجمعية كوسيط بين المشاريع المنزلية والسلطات المحلية والمجتمع المحلي.


وقد وقع الاتفاقية عن منظمة بلومونت كارولين حداد مديرة المنظمة في الاردن و عن جمعية جبل عجلون الخيرية الصحفي محمد سالم القضاة رئيس الجمعية .


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