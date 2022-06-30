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مياهنا: إجراءات تصل إلى فصل الخدمة لكل من يهدر المياه

منذ 6 ثواني
مياهنا: إجراءات تصل إلى فصل الخدمة لكل من يهدر المياه

وطنا اليوم:نشرت شركة مياهنا مقطعا مصورا يظهر هدر كميات كبيرة من المياه جراء تسربها من خزانات مياه المواطنين والشبكات الداخلية للمنازل، وقالت الشركة إنها ستتخذ سلسلة إجراءات على كل متسبب بهدر المياه، منها عدم قبول اعتراضات فواتير المياه المرتفعة وقد تصل إلى فصل خدمة المياه عنه.
وأضافت مياهنا بأن هذه الإجراءات ستشمل كل متسبب بهدر مياه الشرب في غير غاياتها، مثل عطل في العوامة أو تسرب في الخزانات أو الشبكة الداخلية والشطف ورش الأرصفة وغسيل الممرات الخارجية والسيارات بالخرطوم.
وأكدت على أن مسؤوليتها تقتصر على إيصال المياه إلى عداد المياه الموجود في منزل كل مشترك، أما ما بعد العداد فإن المسؤولية تقع بالكامل على المواطن.

أهمية الخزان الأرضي
وناشدت مياهنا جميع المشتركين التعاون والقيام بالدور المطلوب منهم، من خلال تركيب خزانات أرضية مع مضخة (على الخزان الأرضي) في منازلهم، لضمان وصول المياه إلى الطوابق العلوية، وتفهم بأن التزويد المائي يمر بعدة مراحل وأنظمة وهذه الأنظمة قد تتعرض إلى خلل فني أو انقطاع التيار الكهربائي ما قد يحد في بعض الحالات وصول المياه للخزانات الموجودة على أسطح المنازل بسبب محدودية المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه.

إعلان للمغتربين: “المي على قدنا”
وفي سياق متصل، أثار إعلان لشركة مياهنا تندر الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وجه إلى الأردنيين المغتربين القادمين للأردن بقوله “نورتونا” ولكنه ذكرهم بأنه “المي على القد”.
حيث قال نواف السرحان:
“شركة مياهنا ترحب بالمغتربين، بس جيبوا ميتكم معاكم، مياتنا على قدنا”

فيما قال محمد منصور:

“عزيزتي شركة مياهنا.. إحنا المغتربين بشر عاديين بنتحمم عادي زي كل الناس وبنتوضى كمان عادي.. ما عنا قصور و فلل مع مسابح ننزل عليها”

أما الكاتب الساخر عبد المجيد المجالي، فقال:

“عزيز المغترب .. هو صحيح إنت هجيت من البلد من قرف المي والكهربا والشوارع والضرائب، بس يا حبيبي إذا قررت ترجع عالأردن تحمم هناك وتعال، وبالمرة جيب معك كم قارورة مي ، ولا تنسى البيبسي واللبن!”.

فيما رجح الصحفي محمد عرسان أن يكون صاحب الفكرة من برج الجدي أو الثور بقوله:
“حلو التوعية بترشيد استخدام المي بس صاحب الفكرة شكله برج الجدي أو الثور جابها من الآخر”.


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