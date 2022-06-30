توضيح من التربية: السؤال المتعلق بالاية صحيح

وطنا اليوم:تسبب سؤال ورد في امتحان الثقافة الإسلامية لطلبة التوجيهي حول آية قرانية اليوم الخميس، بحالة من الإرباك لدى الطلبة.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية نواف العجارمة، أن الآية القرانية التي وردت في امتحان التربية الاسلامية للثانوية العامة “التوجيهي”، تناولها الكتاب المدرسي بالتفصيل؛ فالسؤال هنا من باب الفهم وليس من باب الحفظ والاستذكار؛ إذ إنه لم يتناول حفظ الآيات، مشيراً إلى أن اسم السورة والتعريف بها وبموضوعاتها ورد في بداية شرح الدرس.

وجاء في الامتحان سؤال في أي سورة وردت آية “وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ” وهو ما يخالف بحسب الطلبة توصية سابقة بعدم الحاجة للحفظ.