كريشان : الكهرباء تستهلك ربع موازنة البلديات في الأردن

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الخميس، إنّ فاتورة الكهرباء تستهلك نحو 25% من موازنة بلديات الأردن.

وأضاف كريشان خلال زيارته لبلدية الازرق، أنه “سيتم رفض اي آليات تأتي كمنح في حال عدم وجود وكيل لها في الأردن، كما سيتم تدريجيا استبدال الآليات في البلديات باخرى لها وكلاء في الأردن.

وأشار، إلى أن كلفة الطاقة الشمسيه لبلديات المملكة “نحو 90 مليون ستؤمن من بنك تنمية المدن والقرى، وبنك الاستثمار الاوروبي خلال الأيام المقبلة للحد من فاتورة الطاقة”.

ووجه كريشان رؤساء البلديات “لإظهار عملهم للمواطنين من خلال الانجاز وخصوصا في النظافة والخلطات الاسفلتية”