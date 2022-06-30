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التربية : امتحان التوجيهي يجري بنزاهة عالية والأسئلة تراعي الفروق الفردية

منذ ثانيتين
التربية : امتحان التوجيهي يجري بنزاهة عالية والأسئلة تراعي الفروق الفردية

وطنا اليوم:تفقدت وزير الثقافة / وزير التربية والتعليم بالوكالة الدكتورة هيفاء النجار يرافقها أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الخميس قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان العام، في مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.
وأكدت الدكتورة النجار أن الامتحان في يومه الأول يجري بنزاهة عالية جدا، مثمنة جهود كوادر وزارة التربية والتعليم معلمين وإداريين والتي يحق للوزارة أن تفخر بها.
وأشارت إلى الجاهزية العالية في تنظيم امتحان الثانوية العامة، من حيث توفير البيئة الامتحانية أو إجراءات الامتحان وإرشاداته التي حرصت الوزارة على توفيرها والتوعية بها مسبقا.
من جانبه بين الدكتور العجارمة أن الوزارة شكلت غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة لمتابعة سير الامتحان ومجرياته واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات وأعلنتها في وسائل الإعلام المختلفة، فيما الغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يستقبل فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان والرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان.

وأكد أن أسئلة الامتحانات شاملة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجميعها من الكتاب المقرر.
وأوضح الدكتور العجارمة أن عملية تصحيح أوراق إجابة أسئلة الامتحانات ستبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، وستستمر بشكل متواصل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء يومي : وقفة عرفات واليوم الأول للعيد.
ولفت إلى أن الوزارة تعقد هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووسائل الإعلام.
وأعرب عن الشكر للجهود الكبيرة التي تبذلتها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.
ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقصاء المعلومات من مصدرها الرسمي، مؤكدا أن الوزارة ترصد جميع الملاحظات الواردة إليها سواء من غرف العمليات أو ما ينشر على وسائل الإعلام والإجابة عنها والتوضيح حولها بكل شفافية.
من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قاعات الامتحان في مدارس منطقة الروضة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية.
وأكدت الدكتورة قبيلات أن الامتحان يسير وفق ما خططت له الوزارة، مبدية ارتياحها لسير الامتحان، ومثنية على وعي المواطنين بالحفاظ على البيئة المحيطة حول المدارس هادئة ودون تجمهر، ومشيدة بالبيئة الامتحانية المناسبة التي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلبة ليتقدموا لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر.
وكانت قد جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان، حيث تقدم للامتحان في مبحث التربية الإسلامية (150880) مشتركًا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لكافة فروع التعليم الأكاديمي والمهني.


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