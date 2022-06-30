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البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

منذ ثانيتين
البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، إن حادثة تسرب غاز الكلورين بالعقبة، كان لها أثر محدود على الحياة البحرية في شاطئ العقبة.
الخشاشنة أكد في تصريحات اليوم الخميس، أن التأثير كان محدوداً جداً، كون تسرب الغاز كان عالياً في منطقة بحرية ضيقة، مشيراً أنه لا يمكن أن يؤثر على مياه العقبة بشكل عام أو الأسماك، كون غاز الكلورين يستخدم أيضاً في تنقية المياه ولكن بنسب محددة وليست عالية.
وأوضح إن نوعية الهواء كانت ممتازة بالعقبة بعد 3 ساعات من الحادثة، مشيراً إلى عدم وجود أي أثر بيئي حالياً من تسرب الغاز الذي حدث في ميناء العقبة.
من ناحية أخرى، كشف الخشاشنة عن آلية التعامل مع صهريج غاز الكلورين الذي تسرب منه الغاز بالعقبة، بعد نقله إلى ساحة النفايات الخطرة بمنطقة سواقة جنوبي العاصمة عمّان.
وقال إن التعامل مع الصهريج سيكون وفق قانون وزارة البيئة، ووفق التعليمات الناظمة لذلك، للحفاظ على البيئة.
وأوضح أن الصهريج سيخزن بمكان آمن لفترة كافية للتأكد من عدم وجود أي خطر منه على البيئة المحيطة، يليها عملية إتلافه بالكامل بعد انتهاء مجريات التحقيق في الحادثة وفق طلب القضاء.
وأشار إلى أن هنالك طرقا مختلفة لإتلاف الصهريج، منها؛ صهره بمصانع الحديد بالمملكة، أو طمره في مكان آمن، أو إعادة تدويره بعد التأكد من سلامته تماماً


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