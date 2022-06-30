وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن

وطنا اليوم:قال وزير العمل نايف استيتية، إن برنامج “خدمة وطن” الذي أطلق 7 كانون ثاني 2019، “لن يعود” وذلك بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وأضاف استيتية، ، أن نحو 1000 شخص استفادوا من برنامج خدمة وطن، ومعظمهم الآن عاملين بمنشآت القطاع الخاص.

وبرنامج “خدمة وطن” الذي أطلقته حكومة الدكتور عمر الرزاز، كان يهدف إلى تدريب وتأهيل نحو 20 ألف شاب وفتاة لرفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنيا لدخولها إلى سوق العمل ضمن القطاعات المستهدفة وهي (الصناعة، الإنشاءات والسياحة) .

** البرنامج الوطني للتشغيل

من ناحية أخرى، قال وزير العمل، إن الوزارة بدأت بالتشبيك مع مختلف منشآت القطاع الخاص الأسبوع الحالي لتوفير فرص عمل أكبر للشباب المتقدمين للبرنامج الوطني للتشغيل، و.

وأوضح أن البرنامج أن نحو 25 ألف وظيفة توفرت حتى الآن ضمن البرنامج، تقدم لها نحو 9 آلاف شخص.

وبين أن البرنامج يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً.

ويهدف البرنامج أيضاً لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.

ويلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد لمدة سنة (12 شهر) مع العامل المراد تشغيله من خلال البرنامج ، يتخللها تدريب في مواقع العمل من شهر الى ثلاثة أشهر حسب متطلبات الفرصة. حيث يساهم البرنامج في دفع تكاليف التدريب في مواقع العمل لمزود التدريب ولكل شخص بقيمة 50 دينار أو 80 دينار حسب متطلبات الفرصة، وفق وزير العمل.

** المنصة القطرية لتوظيف الأردنيين

من جانب آخر، قال وزير العمل إن أكثر من 9 آلاف أردني استفادوا من المنصة القطرية لتوظيف الأردنيين.

وبين أن المنصة القطرية هدفت إلى استقطاب الكفاءات الأردنية بهدف تشغيل الشباب الأردني، مضيفاً ان المرحلة المقبلة تستهدف تشغيل 10 آلاف أردني في سوق العمل القطري.

وفي 30 آذار الماضي، وقع وزير العمل نايف استيتية، مذكرة تفاهم مع مجموعة سهيل الصناعية القابضة القطرية ووزارة العمل القطرية، مدتها 3 سنوات، وتهدف الى تشغيل 200 أردني كل عام في مجالات التدريب المهني وصيانة السيارات والريادة المهنية، وتعتبر هذه المذكرة الأولى بعد إعادة تفعيل المنصة الوطنية للتشغيل ” سجل ” (https://sajjil.gov.jo).