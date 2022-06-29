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00:04
عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا
23:41
استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ
23:39
وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب
23:20
سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم
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الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن
23:06
عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب
22:58
فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت
22:49
بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي
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20:59
صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم
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عاجل/الدفاع المدني يتعامل مع حريق اعشاب جافة امتد على دونمين في المقبرة القديمة في قرية ملكا
منذ دقيقتين
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23:41
استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ
23:39
وزير الشباب: خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية قبل آب
23:20
سقوط شخصين داخل حفرة في الدوار السابع والدفاع المدني يعمل على إخراجهم
23:14
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة لوافد مصري اغـتـصب فتاة أمريكية في الاردن
23:06
عاجل |العثور على جثة وافد داخل مصنع في منطقة سحاب
22:58
فاجعة العقبة و”حبالنا” التي تقطعت
22:49
بينيت يعلن اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي
22:41
مكافات وحفل عشاء وتسوية مالية للفيصلي
20:59
صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم
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