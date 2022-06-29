صناعة عمان تدعو “الهيئة العامة” لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.. الاثنين القادم

وطنا اليوم:تنظم غرفة صناعة عمان اجتماعا حاشدا يوم الاثنين القادم في مبنى الغرفة لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سياسة مجلس ادارة الغرفة في التشاور مع ممثلي الشركات الصناعية في كافة الأمور التي تهم القطاع، وخصوصا مشاريع القوانين، مشيرا الى ان القطاع الصناعي لديه العديد من الملاحظات على مشروع القانون، لا بد من معالجتها لضمان تحقيقه الاهداف المتوخاة منه في جلب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية والحفاظ على المستثمرين الحاليين، معربا عن امله ان يتم الاخذ بمطالبات الصناعيين فيما يتعلق بهذا القانون.

يذكر ان قانون تنظيم البيئة الاستثمارية برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، والذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

حيث تعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة والمنعقدة في العشرين من تموز القادم.