عبيدات يوجه رسالة الى طلبة التوجيهي

وطنا اليوم – وجه الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات عبر وطنا اليوم رسالة الى طلبة التوجيهي بمناسبة انطلاق امتحان الثانوية العامة غدا الخميس، حيث قال عبيدات في رسالته :

الطلبة الأعزاء

مررتم بكل المراحل ومتطلبات التقدم للامتحان:

درستم مع معلميكم

درستم ذاتيًا

وها أنتم على أبواب الامتحان:

انتهت مرحلة الحفظ، وبدأت المرحلة الأكثر أهمية وهي:

الاستعداد الفني للامتحان والاستعداد النفسي وهما طريق نجاحكم!

في الاستعداد الفني: ركز على ما قمت به من ملخصات!

اقرأ الأسئلة جيدًا ، واقرأ كل سؤال عدة مرات قبل الإجابة

اكتب عناصر إجابة السؤال أولًا على الهامش ثم ابدأ بشرحها على ورقة الإجابة! تأكد من ارتباط إجابتك بالسؤال!

أما الاستعداد النفسي: عزز ثقتك بنفسك! وقل : سأجيب عن الأسئلة وسأنجح بالتأكيد!

وزارة التربية معك

وواضع الأسئلة يقدّر وضعك

والمراقب موجود لمساعدتك!!

لا تترك للخوف والقلق مجالًا

فأنت أقوى من أي امتحان!

أما وزارة التربية وهي التي قطعت

شوطًا في تهيئة فرص النجاح، أتمنى أن تدير الأمر بهدوء دون تلفزيونات واستعراضات، وأن تحرص كعادتها على جعل مدير القاعة ومراقبيها في خدمة الطلبة: فلا صراخ ولا تهديد! وأن يشعروا الطلبة أنهم أهل لهم وفي خدمتهم وأعتقد أن الوزارة تجاوزت هذه الأمور لكن من المهم أن يشعر المراقب والطلبة

بإنسانيتهم دون وجوه متجهمة!

ورسالتي إلى الإعلام وفرسان السوشال ميديا أن لا يثيروا أي اتهامات في أثناء فترة الامتحان، ويؤجلوا نقدهم بعد تقديم آخر امتحان!

وفي الختام آمل أن يلهمنا الله إلى امتحان عادل ومنصف وان يكون التوجيهي المقبل خاليًا من كل ما نحذر منه!

كل النجاح لجميع طلبتنا مع نسبة عالية جدًا جدًا من الناجحين وفرصًا كاملة لنجاح غير المستكملين في دورة الإكمال