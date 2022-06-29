مفتي المملكة: سنتبع السعودية في تحري هلال ذي حجة

وطنا اليوم:أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن غدا الخميس 30/6/2022 هو غرّة أيام شهر ذى الحجة لعام 1443 هجرية وعليه فيكون الجمعة 8/7/2022 يوم عرفة، ويكون السبت 9/7/2022 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الخصاونة، إن الأردن سيتبع السعودية في تحري هلال شهر ذي الحجة.

وأضاف الخصاونة، أن شهر ذي الحجة يعتبر “شهر الحج”؛ لذا لا بد أن نأخذ بتحري السعودية، منوها إلى أن رؤية الهلال ممكنة في كثير من الدول العربية الليلة.

وبين، أن الأيام الحالية تعد مباركة يحبها الله عز وجل الذي يحب العمل الصالح، حيث يتسامح بها المسلمين بغية الحصول على درجة العالية في يوم القيامة.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام سعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، اليوم الاربعاء.

ووفق رؤية الهلال اليوم يكون يوم غد الخميس أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم والسبت بعد القادم الموافق 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك