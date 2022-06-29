بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مفتي المملكة: سنتبع السعودية في تحري هلال ذي حجة

منذ 18 دقيقة
مفتي المملكة: سنتبع السعودية في تحري هلال ذي حجة

وطنا اليوم:أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن غدا الخميس 30/6/2022 هو غرّة أيام شهر ذى الحجة لعام 1443 هجرية وعليه فيكون الجمعة 8/7/2022 يوم عرفة، ويكون السبت 9/7/2022 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال الخصاونة، إن الأردن سيتبع السعودية في تحري هلال شهر ذي الحجة.
وأضاف الخصاونة، أن شهر ذي الحجة يعتبر “شهر الحج”؛ لذا لا بد أن نأخذ بتحري السعودية، منوها إلى أن رؤية الهلال ممكنة في كثير من الدول العربية الليلة.
وبين، أن الأيام الحالية تعد مباركة يحبها الله عز وجل الذي يحب العمل الصالح، حيث يتسامح بها المسلمين بغية الحصول على درجة العالية في يوم القيامة.
وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام سعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، اليوم الاربعاء.
ووفق رؤية الهلال اليوم يكون يوم غد الخميس أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم والسبت بعد القادم الموافق 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:58

ماذا نسمي هذه الفئة؟!

19:52

السماح لمسؤول إسرائيلي مدني بدخول قطاع غزة

19:35

وليد الجلاد يوجه كلمة لطلبة التوجيهي.. وهذا ما قاله

19:29

الأردن يعزي بوفاة 5 فيتناميين في حادثة تسرب الغاز بالعقبة

19:23

ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في السعودية

19:16

أنباء عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

19:01

الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي للمصابين العسكريين

18:50

حريق شاحنة في جنوب عمان

18:41

وزير الزراعة يبحث عن سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

18:25

جامعة الإسراء تتصدر المراكز الأولى في تصنيف ( AD Scientific Index 2022).

18:21

الخصاونة: سنكشف عن نتائج التحقيق بتسرب العقبة بشفافيَّة

17:53

الأفق مسدود لعلاج زوجته.. قصة لبناني “يعرض كليته للبيع”

17:15

اقتراحات فيصلاوية بتأجيل الانتخابات والتجديد للمؤقتة – تفاصيل

17:04

صدور المجلد الأول من أعمال غسان عبد الخالق أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا‎‎

17:01

أورنج الأردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

16:59

جماعة عمان لحوارات المستقبل تحذر من اتساع الرتق على الراتق‎‎

16:41

عاجل | إخلاء سبيل المتهمة بالإساءة للأردنيين عبر إذاعة محلية بكفالة 10 آلاف دينار

16:37

شاهدوا : المياه تنفي صحة هذا الفيديو

16:23

لجنة فلسطين النيابية تبحث واقع مخيم الزرقاء

16:18

الخرابشة: 5ر1 مليون طن احتياطي خامات النحاس في أبو خشيبة

16:12

شاهدوا : الصين تحارب تغير المناخ بزراعة 70 تريليون شجرة

15:59

الدكتور نواف العجارمة يكتب : ثالثُ الحُسيْنيْنِ ….العيدُ أنــــتَ

15:55

عمان في المرتبة 115 عالمياً و السادسة عربياً ضمن مؤشر تكاليف غلاء المعيشة

15:31

بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

15:25

التربية : غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات حول امتحان التوجيهي

15:21

الماجستير ل عمر بني ملحم

15:13

وفاة 5 مصريين في حادث مروري مروع بالكويت

15:07

تصريحات “غريبة” لبوريس جونسون : لو كان بوتين امرأة لما أشعل الحرب

14:59

انتخاب مهاجرة يهودية لرئاسة برلمان فرنسا

14:54

مصدر ينفي إعفاء سيارات التكسي من رسوم الترخيص

14:20

خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

14:18

الغذاء والدواء: الكشف الحسي أكد سلامة قمح وشعير صوامع العقبة

14:11

قاضي جريمة طالبة المنصورة يهز قاعة المحكمة بكلمات من ذهب

14:05

توقف مؤقت لبعض تطبيقات الهواتف بسبب امتحانات التوجيهي

12:57

غضب واحتجاج لعمال الموانئ أمام محافظ العقبة

12:30

بريطانيا تعفي مواطني التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول

12:22

إزالة 15 اعتداء على خطوط مياه في مناطق البلقاء وجنوبي عمّان

12:19

النقل: استراتيجية لتقليل استخدام السيارات الخصوصية في المملكة

12:14

وزير الصحة يكرّم كابيتال بنك لمشاركته السنوية في مبادرات التبرع بالدم‎‎

12:13

الخصاونه يلتقي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى المملكه

12:11

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تشارك السفارة الكندية احتفالها السنوي لليوم الوطني

12:06

سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

11:59

سلطة روسية على قائمة طعام قمة الناتو تثير الدهشة

11:43

الأردن ما بعد حادث العقبة : تحقيقات وتداعيات وإقالات في الطريق

11:30

وزير التخطيط: الحكومة قطعت شوطا هاما بتنفيذها نصف إصلاحات “مؤتمر لندن”

11:27

وزير الطاقة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

11:23

57 إصابة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفيات العقبة

11:01

الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022