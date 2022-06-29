الأردن يعزي بوفاة 5 فيتناميين في حادثة تسرب الغاز بالعقبة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفيتنامي بوي تان سون، قدّم خلاله تعازي الأردن لذوي 5 مواطنين فيتناميين، قضوا في حادثة تسرب الغاز السام في مدينة العقبة الاثنين، وللشعب الفيتنامي وحكومته.

كما طمّأن الصفدي، سون، على حالة 7 مواطنين فيتناميين أصيبوا في الحادث، ويتلقون العلاج في المستشفيات، وأكّد له أن المصابين يتلقون كل العناية الطبية اللازمة.

من جانبه، قدّم سون تعازي بلاده إلى ذوي المواطنين الأردنيين الثمانية الذين توفوا في الحادثة، وإلى الشعب والحكومة الأردنية، وأكد “تضامن جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة مع المملكة”. وشكر الوزير الفيتنامي الأردن على “فاعلية التواصل مع بلاده فور حدوث الحادثة المؤسفة، وعلى العناية المُقدمة لمواطنيه المصابين”.

وكانت وزارة الخارجية قد تواصلت مع السلطات الفيتنامية حول الحادثة، ونسقت اتصالات السفارة الفيتنامية غير المقيمة في الأردن مع المصابين، وتنسق اتصالات ذويهم معهم.

وأبلغ الصفدي نظيره الفيتنامي أن الحكومة أطلقت تحقيقاً رسمياً بالحادثة، واتفق معه على إبقاء السلطات الفيتنامية بمجريات التحقيق ونتائجه