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الخصاونة: سنكشف عن نتائج التحقيق بتسرب العقبة بشفافيَّة

منذ 28 ثانية
الخصاونة: سنكشف عن نتائج التحقيق بتسرب العقبة بشفافيَّة

وطنا اليوم  _ قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان فريق التحقيق في حادثة تسرب الغاز بالعقبة وصل إلى مراحل متقدِّمة من التَّحقيق، وسيتمُّ الكشف عن نتائجه بكلِّ شفافيَّة وموضوعيَّة للرأي العام عند الانتهاء من التحقيق بشكل كامل، كما سيتمُّ وضع النتائج أمام الادِّعاء العام.

 

وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء : فريق التَّحقيق الذي أوعزت بتشكيله فور وقوع الحادثة برئاسة وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، ما زال يعمل منذ تشكيله، وعلى مدار السَّاعة، من أجل الوصول إلى النتائج وتحديد المسؤوليَّات ومعالجة الخلل.

 

واضاف  :  نشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها جميع مؤسَّسات الدَّولة، من كوادر الدّفاع المدني، والخدمات الطبيَّة الملكيَّة، وكوادر وزارة الصحَّة والقطاع الخاص، وجميع الجهات التي ساندت جهودها للتأكُّد من سلامة الهواء والمياه والصَّوامع وغيرها.

 

 


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