بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

منذ 28 ثانية
بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

وطنا اليوم:أعلن مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال ملحم، اليوم الأربعاء، بدء العمل بنظام الورديات في حضانة المستشفى مطلع الشهر القادم، جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج فوج الأطفال للعام 2022.

وقال ملحم، بأن الهدف من العمل بهذا النظام يأتي من دعم المستشفى للأمهات العاملات –لا سيما من يتطلب عملهن الدوام على نظام الورديات- باعتبارهن جزء لا يتجزأ من مسيرة نجاح المستشفى، مؤكداً على أهمية رفد كادر الحضانة بالكفاءات من الكادر التمريضي وخريجي تخصص تربية الطفل.

وتمنى ملحم، من ذوي الأطفال الخريجين والذين تجاوزوا عمر الرابعة بأن يُنشئوهم النشئ الصحيح وأن يزرعوا بهم القيم الإنسانية النبيلة، وأن يستثمروا بهم باعتبارهم نواة المستقبل وبُناته القادمون.

وثمّن ملحم، جهود المربيات العاملات بالحضانة لا سيما بعد ما تم اعتماد الحضانة كحضانة نموذجية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

بدوره، قدّم رئيس مجلس الحضانة مدير دائرة التمريض في المستشفى صخر الحياري خلال الحفل شرحاً يُبيّن مدى تطور الحضانة منذ تأسيسها عام 1994 حتى الآن، ومشاريع التحديث والتوسعة التي تمّت بالإضافة إلى تطوير النشاطات المتعلقة بتنمية الأطفال وتطوير قدراتهم، مؤكداً على التزام الحضانة بأعلى معايير السلامة العامة والمحافظة على أمان الأطفال، سعياً لأن تكون الحضانة بيئة وحاضنة لتنمية المواهب والإبداع.

وتخلل حفل التخريج فقرات ألعاب مع الأطفال، وفي نهاية الحفل قدم مدير عام المستشفى الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية للأطفال.

WhatsApp Image 2022 06 29 at 3.19.24 PM3 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 06 29 at 3.19.24 PM2 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 06 29 at 3.19.24 PM1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 06 29 at 3.19.24 PM - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 06 29 at 3.19.23 PM1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 06 29 at 3.19.23 PM - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:25

التربية : غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات حول امتحان التوجيهي

15:21

الماجستير ل عمر بني ملحم

15:13

وفاة 5 مصريين في حادث مروري مروع بالكويت

15:07

تصريحات “غريبة” لبوريس جونسون : لو كان بوتين امرأة لما أشعل الحرب

14:59

انتخاب مهاجرة يهودية لرئاسة برلمان فرنسا

14:54

مصدر ينفي إعفاء سيارات التكسي من رسوم الترخيص

14:20

خطة أمنية ومرورية مع بدء امتحانات التوجيهي

14:18

الغذاء والدواء: الكشف الحسي أكد سلامة قمح وشعير صوامع العقبة

14:11

قاضي جريمة طالبة المنصورة يهز قاعة المحكمة بكلمات من ذهب

14:05

توقف مؤقت لبعض تطبيقات الهواتف بسبب امتحانات التوجيهي

12:57

غضب واحتجاج لعمال الموانئ أمام محافظ العقبة

12:30

بريطانيا تعفي مواطني التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول

12:22

إزالة 15 اعتداء على خطوط مياه في مناطق البلقاء وجنوبي عمّان

12:19

النقل: استراتيجية لتقليل استخدام السيارات الخصوصية في المملكة

12:14

وزير الصحة يكرّم كابيتال بنك لمشاركته السنوية في مبادرات التبرع بالدم‎‎

12:13

الخصاونه يلتقي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى المملكه

12:11

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تشارك السفارة الكندية احتفالها السنوي لليوم الوطني

12:06

سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

11:59

سلطة روسية على قائمة طعام قمة الناتو تثير الدهشة

11:43

الأردن ما بعد حادث العقبة : تحقيقات وتداعيات وإقالات في الطريق

11:30

وزير التخطيط: الحكومة قطعت شوطا هاما بتنفيذها نصف إصلاحات “مؤتمر لندن”

11:27

وزير الطاقة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

11:23

57 إصابة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفيات العقبة

11:01

الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

10:32

المدن الصناعية الاردنية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها

10:28

رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل وفد من مدرسة أنجال المصطبة الأهلية‎‎

10:08

سطو مسلح على أحد محال الصرافة في عمان

10:04

الصفدي يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو

10:00

للأردنيين .. مبادرة لمن يرغب بالزراعة

09:53

القيسي يطلع على واقع الخدمات في منطقتي ماركا والنصر

09:50

العجلوني يوضح مقصده بـ مشكلة بسيطة : لم اقصد الاساءة

09:43

وزير الطاقة: الرؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة

09:40

3 وفيات بحوادث تصادم مركبات خلال 24 ساعة في الأردن

09:35

منع تعيين الصيادلة غير الأردنيين

09:31

وفيات الأربعاء 29-6-2022

09:25

البنك الدولي: 418 مليون دينار صُرفت لدعم المتضررين من كورونا في الأردن

09:19

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

09:15

نقيب تجار الألبسة: تراجع كبير في مستوى المبيعات

09:04

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أمريكا

09:00

حداد يكشف عن ” قضايا فساد غذائي ” وتجاوزات كبيرة في وزارة الصحة

08:45

مَن هم ذوو الخبرة؟

08:07

الخرابشة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

07:38

هجوم خطير يستهدف مليارات من مستخدمي هواتف أندرويد

06:27

الأردن ينفي وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل

01:27

العجلوني يصدر بياناً يتعلق بالتصريحات التي صدرت أثناء اجتماع لجنة التربية النيابية

01:16

عيد ميلاد أكبر أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله

00:18

شقيق الطالبة “إيمان”يكشف تفاصيل جديده

23:11

الكايد: المدينة الصناعية في الطفيلة تستحق المساندة

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022