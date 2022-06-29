بدء العمل بنظام الورديات في حضانة مستشفى الجامعة الأردنية مطلع الشهر القادم

وطنا اليوم:أعلن مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال ملحم، اليوم الأربعاء، بدء العمل بنظام الورديات في حضانة المستشفى مطلع الشهر القادم، جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج فوج الأطفال للعام 2022.

وقال ملحم، بأن الهدف من العمل بهذا النظام يأتي من دعم المستشفى للأمهات العاملات –لا سيما من يتطلب عملهن الدوام على نظام الورديات- باعتبارهن جزء لا يتجزأ من مسيرة نجاح المستشفى، مؤكداً على أهمية رفد كادر الحضانة بالكفاءات من الكادر التمريضي وخريجي تخصص تربية الطفل.

وتمنى ملحم، من ذوي الأطفال الخريجين والذين تجاوزوا عمر الرابعة بأن يُنشئوهم النشئ الصحيح وأن يزرعوا بهم القيم الإنسانية النبيلة، وأن يستثمروا بهم باعتبارهم نواة المستقبل وبُناته القادمون.

وثمّن ملحم، جهود المربيات العاملات بالحضانة لا سيما بعد ما تم اعتماد الحضانة كحضانة نموذجية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

بدوره، قدّم رئيس مجلس الحضانة مدير دائرة التمريض في المستشفى صخر الحياري خلال الحفل شرحاً يُبيّن مدى تطور الحضانة منذ تأسيسها عام 1994 حتى الآن، ومشاريع التحديث والتوسعة التي تمّت بالإضافة إلى تطوير النشاطات المتعلقة بتنمية الأطفال وتطوير قدراتهم، مؤكداً على التزام الحضانة بأعلى معايير السلامة العامة والمحافظة على أمان الأطفال، سعياً لأن تكون الحضانة بيئة وحاضنة لتنمية المواهب والإبداع.

وتخلل حفل التخريج فقرات ألعاب مع الأطفال، وفي نهاية الحفل قدم مدير عام المستشفى الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية للأطفال.