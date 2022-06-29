مصدر ينفي إعفاء سيارات التكسي من رسوم الترخيص

وطنا اليوم:نفى مصدر مطلع ما أفادت به صحيفة محلية حول اتفاق نقابة أصحاب السيارات العمومي والتكاسي في الاردن ووزارة النقل على إعفاء المشغلين من مئة دينار من رسوم الترخيص.

وأكد في تصريح مقتضب الأربعاء، اقتصار اللقاء على طرح مقترحات من شأنها تقديم دعم لقطاع السيارات العمومي في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وجاء من ضمن المقترحات المقدمة صرف ” كوبونات” بنزين للسائقين، أو دعم مالي لمدة 6 أشهر لمالكي المركبات.

ومن المنتظر رفع المقترحات لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرار بخصوصها