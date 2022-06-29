توقف مؤقت لبعض تطبيقات الهواتف بسبب امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن إيقاف بعض التطبيقات الخلوية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة بمحيط المدارس التي ستشهد الامتحانات، بدءا من يوم غد الخميس.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن خدمة الاتصالات والإنترنت لن تتأثر وستبقى فعالة في المملكة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم، وحفاظاً على المصلحة الوطنية.